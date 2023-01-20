基隆市警局日前發生刑警與黑道人士餐敘，並為其慶生，影片遭轉發後，引起社會關注。警政署警政委員黃勢清日前在出席基隆港警總隊長交接時，也引用這起事件，提醒基層員警在農曆春節期間，更應注意日常生活與交往。

黃勢清表示，春節即將來臨，有鑑於去年社會治安事件不斷，發生多起重大刑案，也有不少員警風紀案。近兩天基隆港隔壁的「友軍單位」，便因為發生風紀問題，電視及報紙新聞都大篇幅報導；8個刑事「被拔牌」，不能當刑警，處分很重。

黃勢清說，在這個風頭上，拜託各級幹部一定要三叮嚀、四囑咐，不斷耳提面命，交代基層同仁千萬不要做不該做的事情，不該去的地方千萬不要去；「有那種長頭髮的、黑影的，都不要去。」

黃勢清強調，現在有人約吃飯，一定要問清楚時間、地點，跟什麼人吃飯，都要問得清清楚楚。一個不小心，就算現在沒有事，也難保2年後、3年後被人翻舊帳。

另外，黃勢清也特別提醒基層員警，過年期間應酬、跟親戚、朋友、同學聚會比較多，同仁之間要互相叮嚀不要酒後駕車，也千萬不要去「小賭一番」。