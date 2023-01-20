「嘉義縣好玩卡」首波上架12項優質旅遊產品，今年更與通訊軟體LINE官方合作，22日起將好玩卡上架在「LINE旅遊」平台。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府近年力推觀光旅遊，雖然受COVID-19疫情影響，疫情期間觀光業大受影響，卻間接帶動零接觸的疫後旅遊商機，讓嘉義縣看好數位化趨勢，去年首度推出「嘉義縣好玩卡」，首波上架12項優質旅遊產品，今年更與通訊軟體LINE官方合作，22日起將好玩卡上架在「LINE旅遊」平台，讓旅遊商品數位化、便利化，廣大LINE用戶透過手機就能直覺性選購電子票券，輕鬆玩嘉義。

嘉義縣長翁章梁說，現在幾乎人人一台智慧型手機，也逐漸習慣透過線上平台、網路購買各式票券，再以QRCODE快速通關，去年縣府與在地業者合作推出12項嘉義縣好玩卡產品，包含大埔曾文水庫遊艇、逐鹿部落餵鹿體驗、太平雲梯眺望美景等，獲得不少智慧消費者的青睞，現更與LINE合作，民眾只要打開手機就可購買好玩卡，日後旅客來嘉旅遊將更快速、方便，省去現場排隊購票時間。

縣府文化觀光局指出，根據廣告科技公司TenMax ADTech Lab的《Digital 2022： TAIWAN》資料指出，LINE是台灣最多人使用的通訊應用程式，在台市占率高達95.7％，翁章梁看好LINE的高市占率及高曝光效果，為了讓更多遊客認識嘉義縣好玩卡，全台首創與LINE合作，將產品上架到「LINE旅遊」，向廣大的LINE用戶推廣嘉義的旅遊產品。

「嘉義縣好玩卡」首波上架12項優質旅遊產品，今年更與通訊軟體LINE官方合作，22日起將好玩卡上架在「LINE旅遊」平台。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

「嘉義縣好玩卡」首波上架12項優質旅遊產品，今年更與通訊軟體LINE官方合作，22日起將好玩卡上架在「LINE旅遊」平台。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

文觀局指出，為慶祝與LINE旅遊合作，1月22日初一開始，凡購買「鄒族逐鹿文創園區門票」或「大埔曾文水庫觀光遊艇門票」，並親自到景點走訪的前150名遊客，加碼再送小鹿餅乾1包或是竹炭花生1包，數量有限，送完為止。