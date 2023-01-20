高市府發放的1元紅包，網路「身價暴漲」喊賣200元。（柯宗緯攝）

高市府發放的1元紅包，蝦皮上有網友炒作喊賣200元。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁人氣夯，高市府推出的兔年新春小物，網路提供「預購」服務，也有「包套」商品販售。（柯宗緯翻攝）

高市府發言人周璟瑜表示，陳其邁市長今年春節連假期間，也聽見大家的心聲，特別安排多場次發小紅包走春行程，與大家近距離拜年，社群網站上都有發佈行程供大家參考。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁人氣夯，近來馬不停蹄發放兔年1元紅包，過年走春行程也滿檔，不少民眾搶著排隊領取討吉利。不過，網路卻有人喊賣200元，甚至有提供預購服務，也有「包套」商品販售，標榜「免排隊、付點錢」就能輕鬆拿到。

陳其邁展開馬拉松式發放紅包行程，今天小年夜一連排了12個行程，大樹場「搶頭香」的民眾遠從岡山而來，早上7時許就抵達。陳其邁優先發放給長輩及行動不便者兔年紅包，民眾大排長龍依序等待領取，另也提供高雄版新春小物《福兔迎祥》春聯、《鴻運佳兔》斗方春聯，讓民眾索取。

不過，記者發現有網友在蝦皮上兜售，從陳其邁春聯、一元復始紅包、斗方方形春聯、陳其邁賀卡等應有盡有，以兔年小紅包來說，蝦皮上頭從30元起跳，最高賣到200元。

也有網友很有生意頭腦，鎖定邁粉想一次收藏周邊商品，祭出滿199元加贈2022競選文宣貼紙、隨身面紙包，滿299元再加贈高市府年曆，滿399元再加贈競選文宣扇子等。

對此，高市府發言人周璟瑜回應，感謝廣大鄉親朋友喜歡高雄版2023兔年新春小物，陳其邁市長今年春節連假期間，也聽見大家的心聲，特別安排多場次發小紅包走春行程，與大家拜年相見歡，社群網站上都有發布行程供大家參考。

關於網路上民眾販售市長春節小物之行為，周璟瑜提到，目前法律雖無明文規範禁止，但市府並不鼓勵這樣的作法，希望喜歡高雄版新春小物的民眾，都可以前往市長走春行程現場，或是日前發布消息時提及的公部門、特色風景區等場域免費索取，一同開心過好年。

高市府也提供索取兔年新春小物的相關資訊：

1.福兔迎祥春聯：

✦市府四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所（上班時間0900-1700發送）

2.斗方春聯：

✦觀光局所屬各風景區（包括高雄火車站旅客服務中心、左營高鐵站旅客服務中心、小港機場旅客服務中心、月世界遊客中心、壽山動物園、崗山之眼、貝殼館及蝴蝶園）

✦文化局所轄場館

✦高雄捷運各站點

3.兔年開運小紅包：

配合商圈高雄過好年活動。

關注陳其邁市長社群發布之市長春節走春行程。