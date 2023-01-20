警方在清晨、黃昏時段，到公園宣導交通安全觀念。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方統計，北市去年行人交通事故達723件，較前年690件呈微幅增加，其中，年齡層以65歲以上高齡長者所占比例最高，另鑒於車輛不讓行人及行人違規，常發生事故造成受傷甚至死亡，北市警中山分局特別在清晨、黃昏期間至榮星公園及圓山花博公園，針對高齡長者宣導交通安全觀念，提醒外出著鮮豔衣物及攜帶反光配備並遵守交通規則，以免事故發生。

中山分局另針對易肇事路口民權東路與建國北路行人違規事故，製作宣導短片-歷史上的今天，利用事故案例警醒駕駛人及行人注意路口安全，並確實禮讓行人，建構「車輛慢看停、行人停看聽」安全觀念。

中山分局指出，行人於道路行走時，應依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，違反者將依道路交通管理處罰條例處500元罰鍰。中山分局去年度針對車輛不讓行人及行人違規等違規態樣，分別取締2563件及1815件，警方將持續針對上述違規情形加強取締，呼籲行人穿越路口應遵守交通規則，也提醒汽機車駕駛人在路口及行經行穿線時，遇有行人穿越時，都應該在行人穿越道前先暫停，並確認已無行人始可通行，不得強行進入行人穿越道，共同建立優質友善高齡交通環境。