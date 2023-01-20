目前正值鳳梨釋迦盛產期，台東縣政府為加強行銷力度，協調各級農會、釋迦生產合作社、鳳梨釋迦自救會等單位，以3、5位小農集結小市集方式，自21日起在台東各知名景點、農會展售中心旁、省道、縣道等周邊販售鳳梨釋迦，讓遊客隨時隨地都可以把鳳梨釋迦開心帶回家。

台東縣長饒慶鈴表示，今年春節連續假期較長，各大果菜交易市場、宅配、物流等運輸業休息期間拉長，鳳梨釋迦在農曆年期間銷售通路受阻。

因此，立即指示農業處整合各級農會、台東縣各釋迦合作社、鳳梨釋迦自救會等單位，由臺東縣農會整合「好釋攏底迦」釋迦小農市集，希望以快速、便利的服務理念，協助農民銷售，創造出有別以往的銷售模式。

縣府農業處指出，為了讓來台東的遊客看得到、買得到、吃得到最道地台東特產，自21日起至29日止，鳳梨釋迦小農們在不影響交通的前提下，以3到5位小農集結成小市集，透過發財車當作攤位並插上縣府及台東縣農會提供之「好釋攏底迦」旗幟及標示牌，於台東各景點賣釋迦。