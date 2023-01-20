台北市副市長李四川19日參加「洲美至福國路高架橋段」通車典禮，他在臉書回憶起20年前興建洲美快速道路時，因在新設計的社子大橋留下一個「填土進出」銜接口，結果被外界罵成「無頭橋」，讓他頗感冤枉，但其實要整座橋竣工才能顯現它的設計美感。而網友們看到現在的社子大橋也直說漂亮，並盛讚李四川有遠見。

李四川表示，昨在出席「洲美至福國路高架橋段」通車典禮時，自己特別提早一個小時到達，除了先行確認通車前的準備是否完善，也回憶起20年前建設洲美快速道路的點點滴滴。對於社子大橋，他提到當初顧問公司做設計簡報時，自己覺得橋型不太美，後來找了日本的建築師，參考當地的白鷺鷥形象，才設計出現在這款斜張橋。

但因為當時橋的興建主要是做為社子島開發時填土的進出，所以對接社子端的部分，橋沒有直接銜接，為的是等填土達到高程後才施工銜接，結果後來被罵「無頭橋」，讓李四川直言「真是冤枉」。對於往昔的規畫，他也告訴台北市新工處的同仁，「這預留銜接口已留20年了，真是歲月不饒人。」

走過20年時光，李四川認為，凡走過必定留下痕跡，歲月不留人。但除了回憶，他也感謝當時的長官及同事，強調「你們默默的付出，才是城市往前邁進的推手。」

而李四川這篇文章，不到半天就有上百網友前來留言，誇讚「高瞻遠矚的副市長，我以前開車經過總覺得怪怪的？如今才明白李副市長的遠見」、「聽到四川副市長娓娓道來20年前的心路歷程，原來這座橋的背後還有這麼一段故事，一個有遠見的政務官」、「川伯的工程我們有信心，時間會證明一切，也絕對是品質保證！」、「川伯真的不幹交通部長，台灣人民的重大損失」。