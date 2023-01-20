繼九合一大選後，行政院長蘇貞昌19日再度提出請辭，總統府回應農曆年期間啟動內閣調整作業，新內閣團隊將於年後最短時間迅速就定位。對此，國民黨台北市議員游淑慧19日就指出，「坦白說，我認為蘇貞昌會繼續留任，因為現在蔡英文確實陷入跛腳之中，而且是兩隻腳都快全跛坐在輪椅上，所以在這個情況之下，她必須要找盟友」，引發討論。

游淑慧19日在網路節目《頭條開講》中表示，對於年後內閣改組，她認為「蘇貞昌會繼續留任，但如果他走了，就是他的蘇巧慧未來得到承諾了，他才會走」，游淑慧指出，「現在蔡英文換掉蘇貞昌也不聰明，因為蔡英文現在已經在跛腳當中了，之前蘇貞昌所謂的『袁崇煥說』，並不是在講引清兵入關，他是在講給蔡英文聽的，『我是妳的長城，我幫妳擋住很多壓力，我不要臉的在立法院表現擋住在野黨的監督，我幫妳擋住賴清德，幫妳擋住所有妳不想做的事，所以妳可以700多天在總統府裡面當大小姐，如果妳要換掉我，那妳就是崇禎，就是自毀長城』」。

針對民進黨立委、蘇貞昌女兒蘇巧慧說，蘇院長感謝國家、總統及人民給機會做事，喜歡做事，一直是蘇院長最高興的事情，只要能為台灣做事，都是蘇院長最喜歡的事情，我們家的風格，家人間做的決定都會互相支持。游淑慧則認為，「真正要為國家做事去當志工、義工都可以啊，拿了錢本來就應該為國家做事，什麼叫變成喜好，把國家的錢亂撒亂花，只為了滿足你們一家的慾望，我看到臉上真的是三條斜線」，游淑慧更強調，「從蘇巧慧的表現可以看到，就是一副覺得他爸留定的感覺，要不然不會笑的這麼燦爛，這一家子是不演的」。

最後游淑慧更說，「再來是從政治現實的考量，現在蔡英文確實陷入跛腳之中，而且是兩隻腳都快全跛坐在輪椅上，所以在這個情況之下，她必須要找盟友，英系已經不足以支撐她執政，她要找誰當盟友呢？新潮流會歸隊的，正國會也會向賴清德靠攏，蔡英文只有繼續用蘇貞昌，英系加蘇系才有可能變更大隻的穩固政權」。