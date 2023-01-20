大陸A股三大指數20日收漲，滬指收報3,264.81點，漲0.76％，成交額人民幣（下同）3,290億元。深成指收報11,980.62點，漲0.57％，成交額4,182億元。創業板指收報2,585.96點，漲0.56％，成交額1,344億元。

華爾街見聞報導，A股20日迎來虎年收官戰，三大指數集體走強，滬指創出本輪反彈以來新高。

盤面上，油氣、煤炭、有色金屬、稀土等週期類股走強，中色股份、中國稀土、創興資源、恒源煤電等多股漲停。三大通信營運商集體大漲，中國電信20日午後漲停，中國聯通漲近7％，中國移動漲逾4％。數位經濟概念繼續活躍，恒久科技連五日漲停，中遠海科、中國軟體、久其軟體等近10股漲停。

以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入112億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入超92億元。大陸主要行業ETF多數上漲，有色金屬ETF漲超3％，碳中和龍頭ETF漲1.8％，新能源車ETF漲1.66％。

另外，大陸商品期貨20日多數收漲，滬鎳漲逾5％，工業矽、滬錫、液化氣漲逾3％，紙漿、燃油、滬鋁、低硫燃油、蘋果漲逾2％。