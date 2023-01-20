今（20）日為春節第一天，許多人都好奇居家的風水如何布置，才能達到開運的效果，命理專欄《旺好運》分享開運4撇步，包括放上招財物可旺財運、家中格局擺設可招貴人、文昌位可旺事業並增加學習與工作效率，另外可搬移臥室床位來提升桃花運。

【春節居家風水開運4撇步】

1、放置招財物旺財運

找出家中財位，放上招財植物、紫水晶、貔貅或聚寶盆，都有增強財運的效果，在玄關與客廳的入口處，開門45度斜對角位置，就是最佳的財位，此處應保持明亮整潔，放上開運物後盡量少移動，盆栽以朝氣蓬勃、生命力強韌的植物為主，例如，發財樹、富貴竹、萬年青與空氣鳳梨等，有欣欣向榮的好兆頭。

2、家中格局擺設招貴人

不論客廳沙發或書房的桌椅，都需背靠牆，等於事業有靠山，遠離小人，增強貴人運，若家中格局擺設實在不易更動，可選擇將深色外套掛在椅背上，也有不錯的效果。

3、文昌位旺事業

可善用文昌位，來提高智慧、增加學習與工作的效率，一舉提升事業運，2023年的流年文昌位在中宮方，因此在居家正中央的文昌位上，擺放文昌筆或文昌塔，助於催動學業、事業。

4、臥室床位招桃花

新的一年想要招桃花、催姻緣，可在臥室風水做加持，2023兔年的桃花吉位在西南方，把臥室床位移至房間的西南方向（床頭要靠牆），在床頭放上粉紅水晶、紅色或粉色的鮮花，就能夠提升桃花運。