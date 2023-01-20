社教講座分享交流情形。（柯宗緯翻攝）

台灣乳房身心關懷協會總幹事李國郡與台中美胸大使黃靖茹、黃芊卉、陳秋麗（左至右）。（柯宗緯翻攝）

總部設在高雄的量粒生化科技公司，近年積極投入非營利公益活動，為宣導乳癌防治的重要性，攜手灣乳房身心關懷協會巡迴全台各地舉辦專業講座，繼上月的新竹場後，日前又在台中市茉芮法式料理舉辦「乳獲新生 健康不找碴」乳癌預防衛教茶會，希望守護女性身心健康。

量粒生化科技董事長吳承駿指出，現代職場女性承受壓力，不僅來自家庭生活，更延續到事業發展及經濟負擔，根據2021年2月世界衛生組織（WHO）發表乳癌為全台最常見癌症第1名。

此外，衛福部統計顯示，每年有逾萬婦女罹患乳癌，逾2000名婦女死於乳癌，並有愈來愈年輕化的趨勢，無疑在女性族群中拋下一顆震撼彈，防治乳癌已是全民刻不容緩的課題。

這次台中場講座結合了專業美容師群，包括芘堤美容健康顧問劉芊卉及邑媛salon陳秋麗美胸大使帶領的「茉芮霖spa」等店家的專業護胸保健師，另邀請「Kiny甯寧」為形象大使，除推廣「及早預防、及早發現、及早治療」的乳癌防治觀念，負起企業社會責任，也期待推動在地深根及美容美體服務升級，並媒合多元產業為女性健康把關。

台灣乳房身心關懷協會總幹事李國郡表示，協會成立宗旨是與學術界、產業單位及政府結盟，共同為女性打造全方位、多元化的專屬秘密花園，與女性同胞一起來做「手護終身相伴的自己」，從平日生活關懷自身做起，一步步讓台灣女性遠離乳癌帶來的恐懼。

同時也導入國際CIP認證，提供「美胸大使專業培訓」相關課程，透過企業支持與台中在地美容美體店家合作，促進婦女二度就業，全面推廣「手護123」技法，讓乳癌預防不只是口號，更能融入成為日常生活的一部分。