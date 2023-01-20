新北市長侯友宜與副市長劉和然、謝政達、朱惕之及秘書長邱敬斌、副秘書長張其強帥氣合影，並在臉書貼文：「我們準備好了！敬請期待」，引發外界遐想。（摘自侯友宜臉書）

新北市長侯友宜今在臉書放上與副市長劉和然、謝政達、朱惕之及秘書長邱敬斌、副秘書長張其強穿著襯衫背心的帥氣合影，先貼文：「我們準備好了！敬請期待」，引發外界遐想，有網友猜稱：「準備好選總統了嗎？」稍早又貼出：「我們準備好了，永續營業中！」附上率市府一級機關首長拍攝的賀歲片。強調市府團隊時刻刻為民服務。

侯友宜在臉書貼文表示：「歲月如梭，一轉眼，又將進入金兔年，明天就是除夕夜，特別以這支年味十足的影片向大家來拜年。就像是以客為尊的口碑餐廳，我們是講求團隊合作、士氣高昂、永不打烊、永續經營的市政廳！以民為天、為民服務是我們義無反顧的責任。在金兔即將報到的時刻，市府團隊齊心齊聲祝大家兔躍新程，兔吉利來！」

新北市新聞局表示，新北市政府今年的賀歲片特別移師至新北在地餐館拍攝，以「團隊」為概念開設一間永續餐館，由侯友宜擔任店長，局處首長化身店員，各司其職，團結一心，為民服務。從招呼客人到製作拿手市政好菜，展現處處以民為尊，其中民政局長柯慶忠還特別小露一手音樂才華，以薩克斯風吹奏出新春節慶曲。市府團隊透過這支賀歲影片傳達出分工合作，積極專業的形象。

值得一提的是，片中出現多元多國族群朋友參與其中，展現出新北市「多元共融，團結共好」的國際大城市意象。另外府級首長制服都在左胸前別上聯合國SDGs永續發展目標徽章，象徵在侯友宜市和局處首長的共同努力下，這是間永不打烊、永續經營的市政廳，未來持續秉持此精神為民服務。

對於首長們首次身著餐廳制服亮相，在旁側拍的攝影製作團隊還聯想起「咖啡王子1號店」，立刻引起現場一番熱議！新聞局表示，今年賀歲片藉由永續經營的題材，傳達出市府團隊的堅定、團結與向心力，在嶄新兔年，定將全力以赴建設新北市，為市民朋友打造充滿希望的家園。

另外影片也結合市府今年掀起民眾瘋搶的「兔吉利來」春聯，台語諧音「兔（鏟）錢進來」，有著財運亨通、錢兔似錦的祝福。在影片尾聲，侯友宜市長率全體局處首長向市民朋友齊聲拜年，一句「新年快樂、兔吉利來」，市府團隊將在嶄新一年繼續打拚，祝福大家安定與幸福！

新北市112兔年賀歲片-侯市長臉書連結：https://fb.watch/ia2J5qzl4A/?mibextid=qC1gEa