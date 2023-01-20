透過大腸鏡檢查才發現是長4公分的魚刺卡在乙狀結腸，尖刺兩端還牢牢地刺在大腸壁上。（聖馬爾定醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山82歲茶農阿伯，日前寒流來襲為了驅寒，特地煮了魚頭鍋暖身，吃完隔天開始覺得下腹隱隱作痛，痛了2個禮拜都沒有好轉，到天主教聖馬爾定醫院求診，透過大腸鏡檢查才發現是長4公分的魚刺卡在乙狀結腸，尖刺兩端還牢牢地刺在大腸壁上，經醫生小心取出魚刺，腹痛症狀立刻改善。

聖馬爾定醫院肝膽腸胃科醫師羅清池說，通常魚刺會卡在消化道3個狹窄處，由上而下分別為賁門、幽門、及廻盲瓣，阿伯吞下這麼長的魚刺，居然可以「身騎白馬走三關」，一路漂流到乙狀結腸才卡住，實在少見，而且魚刺兩端就卡在腸壁上，差點就造成腸穿孔，真的非常危險，所幸已成功將魚刺夾出，否則恐有腹膜炎或敗血症風險。

過年期間難免大魚大肉，羅清池提醒，長輩或兒童吃魚時，還是要小心魚刺，享用佳餚時需細嚼慢嚥，特別吃有刺食物時，更要非常小心，萬一有異物卡住，千萬不可以嘗試各種偏方，一定要趕快找耳鼻喉科或胃腸科醫師，才有專屬器械可以將刺夾出，以免造成進一步的傷害。