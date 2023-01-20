在集集鎮上班的林先生，有3名就讀小學的孩子都是遲緩兒，他們最喜歡的偶像，就是親切和藹的前縣長林明溱，希望能夠與他拍合照；林明溱從臉書獲得訊息，就在19日晚間到林家造訪，開心聊天拍照，圓了一家人的夢想。

林先生的3名孩子，經醫師透過成長量表，認為學習遲緩，為讓孩子能繼續學習，所以選擇在台中市某國小接受妥適的教育；林先生在假日時，才會回到台中住處與3名孩子相聚。

林明溱正參與南投縣立委第二選區缺額補選，忙碌之際，林明溱的臉書收到林先生的訊息，希望能帶著3個發展遲緩的孩子求見林明溱，並表示「縣長好，因為很支持您，想帶3個孩子跟和藹可親的您拍張照」、「之前您在當縣長期間，有帶3個孩子去縣政府找您拍照，但您都公勤出去不在」等。

他還表示「沒有別的意圖，就好比跟偶像拍照一樣」，如果願意合照，是給他與孩子最大的鼓勵；如果林明溱行程剛好有經過台中市，希望可以順路拍合照。

林明溱雖然忙於選舉，仍決定趁著過年前，安排行程登門拜訪，19日晚間6點，林明溱終於抵達林家，大家相見歡、一起開講喝茶；林明溱帶著南投燈會的小提燈籠、南投特產等禮物，贈送熱情的粉絲，並且開心合照，圓了林家人的小夢想，還手書簽名祝福孩子「身體健康、學業進步」。

林先生表示，很感謝縣長在百忙之中，風塵僕僕親自到訪，與孩子拍合照；3個孩子之前到南投燈會，拿到縣長的小提燈籠，當時因為人潮太多，來不及合照，因此，孩子心心念念想要與縣長阿伯合照，沒想到縣長會答應，真的非常開心。

林明溱表示，林先生的留言讓他感動，對從政30多年的他是最大的肯定，所以也希望在春節之際，趁著行程中的空隙，圓孩子的夢想，更重要的希望大家都能開心。

老爸林明溱圓夢