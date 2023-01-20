過年忙著大掃除，別忘了身體也要好好清潔。有些男性洗生殖器方式不正確，就可能造成洗不乾淨的問題，甚至還殘留異味，行房時也會感到尷尬，泌尿科顧芳瑜醫師提到，由於男性私密處皺褶較多，清潔不當就容易累積異味，對此分享正確清洗4步驟。

泌尿科顧芳瑜醫師在臉書粉專提到，男性私密處的皺褶較多，容易藏污納垢，平時如果清洗不當，就會積累陳年老垢和異味，而且多數男性上完廁所，沒有擦乾淨就收起來，餘滴殘留在褲子上，在悶熱環境中就容易滋生細菌，因而產生異味。

顧芳瑜指出，男性清洗私密處時，應該先褪下包皮，讓龜頭透氣，再來是使用溫水清洗，不可太冷也不可太熱，之後使用酸鹼值適中的溫和洗劑，搓洗完畢後，將私密處擦拭乾淨，避免潮濕，平時若想讓私密處保持乾爽，記得要每天更換內褲、定期修剪雜毛、選擇寬鬆通風的褲子、如廁後擦拭乾淨。

顧芳瑜進一步說明，清潔私密處時最好別使用肥皂或沐浴乳，因為男性生殖器pH值屬於中性，介於7.0至7.8之間，而市面上販售的肥皂和沐浴乳，大多都含有界面活性劑，容易傷害敏感脆弱的私密肌，若使用酸鹼值不對的洗劑，恐會破壞原有的平衡菌叢，導致私密肌膚不適。