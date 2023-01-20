台北人氣無菜單鐵板燒「明水然•樂」，插旗新光三越高雄三多店。（柯宗緯攝）

業者指出，龍蝦部分選用肉質更為鮮彈緊實的水姑娘 (或同等級龍蝦) ，來取代業界常用的波士頓龍蝦，同時研發出「生猛龍蝦三味」。（柯宗緯攝）

所有菜色均交由鐵板師傅調理與安排，不僅考驗鐵板料理人的功力，也讓客人入口的每一道職人手藝，都充滿未知的驚喜。（柯宗緯攝）

A5和牛漢堡令人驚艷。（柯宗緯攝）

「明水然•樂」主打A5和牛。（柯宗緯翻攝）

台北人氣無菜單鐵板燒「明水然•樂」，插旗新光三越高雄三多店，這也是南部獨家店。該鐵板燒為「樂多多集團」的中高價品牌，每人1600元客單價，共有15道料理，CP值頗高，看好高雄與百貨商場人潮與消費能力，積極搶攻饕客味蕾。

「明水然•樂」主打集團「肉品＋海鮮」的本質與特色，搭配日本進口食器與和風擺盤，個人套餐1600元，除主要食材A5和牛與生猛龍蝦，所有菜色均交由鐵板師傅調理與安排，不僅考驗鐵板料理人的功力，也讓客人入口的每一道職人手藝，都充滿未知的驚喜。

業者指出，龍蝦部分選用肉質更為鮮彈緊實的水姑娘 (或同等級龍蝦) ，來取代業界常用的波士頓龍蝦，同時研發出「生猛龍蝦三味」，從龍蝦頭佐魚卵海膽醬、鮮甜龍蝦佐烏魚子螺肉、龍蝦風味噌湯，將一整隻龍蝦從頭到尾徹底利用。

另外，不吃牛肉的客人可以改為提供桂丁雞之外，從前菜到甜點的套餐料理，按食材的特色與季節性，全數交由鐵板師傅透過鐵板前的手藝來負責搭配，挑戰開發鐵板料理的更多可能。

業者表示，套餐內含季節現流鮮魚、野生活龍蝦、日本A5和牛，其他食材會依照當天的漁獲及海鮮搭配。如有喜歡的食材，可以提前3天預訂。即日起至2月28日開幕慶期間，民眾到「明水然•樂」新光三越高雄三多店用餐，加贈「爆漿明太子小卷」1份 （價值200元） 。