漠河氣溫跌破零下50度：出門10秒凍麻手，百米內看不見人。圖為去年元月底漠河-49.7℃創51年最低温紀錄。（大陸氣象局）

中國天氣網消息，在冷空氣影響下，20日早晨，黑龍江省漠河市氣溫跌破零下50度，降至-51.9℃，為1969年冬季後的最低氣溫。

中國天氣網稱，據受冷空氣影響，1月20日早晨，黑龍江漠河氣溫降至-50℃，這是當地自1969年以後首次氣溫低於-50℃，氣溫雖低，漠河街道已掛起大紅的燈籠，為城市增添了濃濃的年味。預計未來3天，內蒙古東北部和黑龍江北部部分網站還可能挑戰同期最冷紀錄。

從黑龍江漠河市獲悉，大寒節氣，漠河氣溫跌破-50℃。受冷空氣影響，當地最低氣溫降至-51.9℃，係1969年後首次氣溫跌破-50℃。當地居民拍視頻稱，屋裡有地暖的情況下，窗戶邊框都出現了結冰。為了應對極寒天氣，漠河市啟動防凍天氣應急預案，同時加強供熱、供水、供電、道路交通防範保護，保障居民溫暖過節。

預計，漠河明後兩天最低氣溫依然維持在零下48度、零下49度，寒冷程度不減，不排除再次挑戰極端低溫的可能。

有網友曬出了今晨漠河實拍視訊，拍攝者表示，出門拿著手機10秒手就凍麻了，陽台的窗戶也在一夜之間被凍得看不清室外。

據介紹，由於天氣寒冷，大街上幾乎一個人都沒有，100米內看不著人，出去走了一公里，穿著棉褲都凍透了。

數據顯示，漠河是中國大陸最北邊的城市，也是中國大陸緯度最高、氣溫最低的城市，全年平均氣溫-3.8℃，極端低溫-52.3℃，所轄北極村是中國大陸唯一可觀賞到北極光和極晝現象的地方，素有「神州北極」「金雞之冠」之稱。