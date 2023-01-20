第四分局在轄內易塞車路口加派警力進行交通疏導。（警方提供／張亦惠台中傳真）

第四分局警察執勤路檢勤務。（警方提供／張亦惠台中傳真）

臺中市政府警察局第四分局分局長李建興19日上任，適逢年節上班日最後一天，為使民眾春節返鄉、出遊不塞車，在轄內易塞車路口加派警力進行交通疏導，更在夜間採突襲式臨檢，宣示警方對「治安無假期」的決心。

昨天是春節連假前最後一天上班日，第四分局在國道1號南屯交流道、臺74線中彰快速道路五權西路、永春路匝道周邊道路，加派警力及義交加強周邊交通疏導工作，並製作QR Code交通疏導APP懶人包，提供民眾即時了解路況。

第四分局指出，利用路口監視器監控轄內車流狀況，「哪裡有塞車，哪裡就有警察」，搭配「交通事故處理快打部隊」迅速排除塞車及事故現場，讓春節連續假期交通疏導措施更完善、交通更順暢。

第四分局統計，執行112年加強重要節日安全維護工作迄今，計查獲通緝犯共17名、取締酒後駕車共66件、重大交通違規（闖紅燈、嚴重超速）共553件，年節前夕也執行擴大臨檢勤務，力求掃黑、槍、毒、黃、賭、打詐及肅竊，維持治安平穩。

第四分局分局長李建興表示，警方除不定期實施密集擴大臨檢勤務外，也在臨檢點周邊同步路檢，不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，共創台中宜居城市。