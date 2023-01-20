迎來最長的春節連假，部分行業仍要上班，就有醫師透露，雖然醫護過年值班很辛苦，不過很多護理師都不怕累，也揭露背後原因，讓不少網友心有戚戚焉，也不忘感念醫護人員的辛勞。

新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉昨日在臉書發文表示，過年醫護還要上班真的很辛苦，但很多護理師仍然不怕累，也揭露原因「因為過年，尤其年前除夕，當媳婦比上班還累」。

一席話引起網友熱議，紛紛笑說「這是不能戳破的秘密」、「自古以來，我都自願上小年夜到初四的班，初五開始放假好開心」、「在醫院，除夕初一上班的護理師都已婚啊」、「過年根本就是婦女的勞動節，媳婦的惡夢，尤其是越鄉下的地方」、「都要『上工』當然是要領有薪資+出勤的費用囉」。

許多護理師也認同留言，「沒錯！學姊們超愛上年前班的」、「所以學姐平常都不上小夜，除了年夜飯那天一定預約上小夜」、「醫院裡的長輩比家裡面的長輩好應付多了」、「我有已婚同事自願除夕白班接小夜，隔天再接白班」、「這時候就要把前段班讓給有家室的學姊們上啊，大家都開心」、「未來十年除夕預約上班預起來」。