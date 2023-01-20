小年夜震撼彈！電源供應器大廠康舒今（20）日宣布，將透過子公司以5.05億美元（約台幣153億）收購瑞士ABB 集團旗下美國事業部 ABB Power Conversion的100%股權，擴大 5G、資料中心市場布局，並拓展美國業務版圖，預計今年下半年完成交易。這一樁併購為新金寶董事長許勝雄獨子許介立接班代表作。

康舒表示，透過這次併購，將於5G、資料中心、高效能運算、電動車、充電基礎設施平台，打造更完整、具韌性的平台，未來將朝解決方案前進，並拓展美國市場版圖，擴大全球生產網絡。

康舒董事長許介立表示，此次併購將以自有資金、債務融資支應，待主管機管核准，預計今年下半年完成交割。他提到，雙方合作在產品組合、客戶組成、專長領域皆高度互補，持續為客戶與投資者創造價值。

ABB Power Conversion為美國電源轉換產品服務領導廠商，總部位於美國德州Plano，在墨西哥、中國、印度設有生產基地，主攻美國電信與通訊基地台市場，具有50年領導地位。

除電信應用外，ABB Power Conversion 也跨足資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等高階市場，可望為營運再添成長動能。

目前ABB主要營收來自美國市場，去（2022）年營收4.4億美元（約台幣133億元，稅前盈餘 5400 萬美元（約台幣16億元）。