覓奇日式燒烤有3種套餐價位，最貴3000多元，另有多道頂級單點食材，主打專人桌邊服務模式。（柯宗緯攝）

亞資科技董座王俊華是出了名的老饕，他愛吃成趣，索性成立覓奇餐飲集團，旗下有火鍋、鐵板燒、日料，近期又開設頂級日式燒烤，主打專人桌邊服務，吃得較為愜意，客單價落在2000多元；他一手打造的餐飲王國，讓不少政商名流成為座上賓。

王俊華曾兩任高市電腦公會理事長，與胞兄智冠科技董事長王俊博在科技資訊界享有盛名，而王俊華對餐飲情有獨鍾，意外轉換跑道跨足餐飲業。

王俊華透露，早在10多年前，他全台有600多家網咖，但後來遊戲族群隨著智慧型手機興起與使用習慣改變，網咖開始走下坡，他為了員工「無痛轉型」因此嘗試投入餐飲，最後激發出興趣。

王俊華自開多家頂級餐廳，選用頂級海鮮料理等食材。（柯宗緯攝）

王俊華自開多家頂級餐廳，並一再擴大營業項目，分別為覓奇頂級日本料理、覓奇頂級鐵板燒、覓奇頂級日式火鍋、覓奇頂級日式燒肉等，集團餐廳聚焦投資在高雄亞洲新灣區附近。

覓奇日式燒烤有3種套餐價位，最貴3000多元，另有多道頂級單點食材，主打專人桌邊服務模式。（柯宗緯攝）

覓奇日式燒烤有3種套餐價位，最貴3000多元，另有多道頂級單點食材，主打專人桌邊服務模式。（柯宗緯攝）

王俊華這次砸數千萬在亞灣區苓南路購地裝潢，再次打造全新創意料理餐廳，一樓是頂級日式火鍋店，二樓是頂級日式燒烤店，均使用最頂級食材。他直說，經營餐廳還能和朋友聯絡情誼，「這可比冷冰冰的電腦科技資訊來的更有樂趣」。

覓奇日式燒烤有3種套餐價位，最貴3000多元，另有多道頂級單點食材，主打專人桌邊服務模式。王俊華指出，因跨足日料、鐵板燒、火鍋、燒肉等4種樣態，未來將直接購買整條牛，降低食材成本，回饋給消費者。

春節期間不打烊，推出日式、鐵板燒及素食等各式年菜，並舉辦新年開運抽好禮活動，凡1月24日（大年初三）至1月31日至覓奇頂級日本料理＆鐵板燒用餐滿5000元即贈送摸彩券一張。

抽獎獎項包括大富大貴獎「覓奇頂級日本料理」柏菁饌套餐、「升官發財獎」覓奇頂級鐵板燒日法米淇林套餐、「飛黃騰達獎」覓奇頂級日式火鍋A5和牛紐約客肉盤、「事事如意獎」覓奇頂級日式燒肉A5和牛紐約客肉盤、「揚眉兔氣獎」活波士頓龍蝦一隻、「好運旺旺獎」覓奇頂級日本料理主廚特製料理等。