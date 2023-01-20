適逢農曆春節，不少人都會應景地在家門口貼上春聯。一名男網友表示，他日前臨時起意，買了「描紅春聯」要自己親手動筆，不料成果真的驚為天人，所有字都黑成一團。照片一出，讓許多網友忍不住大笑，直說：「煞氣太重了」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》上傳多張照片，只見他買了一組「描紅春聯」，上面印有淡淡的字跡，能讓書法初學者依樣畫葫蘆，體驗寫春聯的樂趣，但原PO親自嘗試後發現結果不如預期，直說：「這種描紅春聯真的不太行」。

照片中可見，剛買的春聯上印有「平安如意福星照」等7個大字，原PO照著寫後，墨水掌控不佳，不僅大面積暈開，且每個字都變成一團黑，讓人難以識讀，而原PO大功告成後，更索性將春聯貼上門框，還沒乾的墨汁因此順流而下。

男網友硬著頭皮寫完3張春聯，還把成果貼在門框上展示。（圖／翻攝自臉書 爆廢公社）

照片曝光後，讓一票網友笑翻，紛紛留言，「這春聯煞氣很重」、「年獸會直接衝進去問你：外面是鬼畫符？」、「真是寫了一坨好字」、「我用拖把寫的都比較好看」、「感覺討債公司剛來過」、「第一次看到七孔流血的春聯」、「感覺門一開一堆鬼會衝出來」。