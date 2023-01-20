在愛情中，尊重是最基本的道理，如沒有做到，可能導致一段關係出現裂痕，甚至造成無法挽回的地步，《摘星工廠》運勢專欄指出水瓶座、天秤座、獅子座他們希望雙方可以互相尊重，但如果另一半不當作一回事，這時就不會給你好臉色看，甚至導致翻臉。

▍水瓶座

特立獨行的水瓶座其實不需要別人的認同，但特別需要朋友的認同，水瓶座的另一半更是如此，必須要有這樣的心理準備，也就是尊重他們、給他們面子，只有這樣，水瓶座才不會排斥，才能一起過生活，如另一半做不到，遲早有一天翻臉。

▍天秤座

雖然天秤座的人際手腕圓融，對另一半也很好，但別忘了，他們喜歡把各種人跟事都放上天秤衡量，關於自己付出了多少，可以付出多少，心裡都會默默衡量，事事要求平等的天秤座，最討厭的就是不被另一半當回事。

▍獅子座

獅子座的自尊心強，很需要被尊重，跟另一半在面對各式各樣的大小事時，重視是他們唯一在乎的事情，能力強的他們，只要覺得受尊重，他們慷慨熱情的一面就會源源不絕；可是一旦不顧及他們的面子，尤其是在外人面前讓他們難堪時，自然也就不會給你好臉色看。