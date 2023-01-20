40歲女星王思佳近日到巴哈馬(Bahamas)度假，她也開心曬出遊玩美照，還去「Pig Island」沙灘玩樂，只見她穿上比基尼，豪邁餵奶給小豬們，魔鬼身材一覽無遺，完全不像生過孩子，讓眾人都驚呼「這科學嗎？」

王思佳到旅遊勝地豬灘遊玩，她也抱起沙灘上的小豬熟練餵奶，直呼「大家忙著去滑雪，我在餵小豬」，並表示藍天白沙配上小豬豬，真的超美，「這才是 vocation，到Bahamas一定要來這裡」。

王思佳魔鬼身材太驚人。(圖／取自王思佳IG)

而她也穿上比基尼，大秀火辣好身材，不僅上圍相當傲人，往下看腹部平坦還隱約有馬甲線，四肢纖細加上水蛇腰，全身上下完全沒有一絲贅肉，根本看不出有生產過的痕跡，讓網友都驚呼「超不科學身材，不像生過小孩」、「這有生過小孩？！」、「太誇張了，超級辣」、「這身材誰還會看著豬啦」。

王思佳2016年和老公Joe結婚，2021年生下一女「小王美」，她也時常會透過社群分享育兒點滴，之前帶著1歲多女兒到美國度假的她，也坦言帶小孩出門完全是考驗記憶力，時常忘東忘西讓她也直呼「煩死了」，引來不少媽媽網友認同。