康舒宣布，將透過子公司以5.05億美元現金（相當於新台幣153億元）收購工業自動化大廠ABB旗下電源轉換事業部門ABB Power Conversion 100%股權，預計今年下半年完成交易，在併購資金來源方面，康舒自有資金外，也計畫辦理現增因應。

法人表示，併購案完成後康舒不僅將因此而拿到美國通訊電源市場門票，消費性產品佔比也會大幅下降，對毛利率、獲利能力都很有幫助。

ABB Power Conversion總部位於美國德州Plano，主要市場也位於美國，並於墨西哥、中國、印度設有生產基地，ABB Power Conversion於美國電信與通訊基地台市場耕耘超過50年，通訊電源在ABB Power Conversion營收占比超過5成，在全球5G的建置浪潮下，蘊含龐大成長潛力，除電信應用也跨足資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等高階市場，可望為營運再添成長動能。

ABB Power Conversion 2022年營收約4.4億美元（折合新台幣1約為33億元），調整後稅前息前利潤達5,400萬元（折合新台幣約為16億元）。

康舒表示，透過本次併購，康舒在5G、資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等終端應用，打造更完整、具韌性的平台，並將擴大產品組合、優化全球布局，結合ABB Power Conversion的先進技術及其在系統解決方案領域的專業，康舒將加速朝解決方案的提供者前進，並得以拓展美國客戶版圖、強化當地服務能力、擴大全球生產網路。