雲林縣北港水道頭燈會市集開跑，日式建築群充滿京都風。（張朝欣攝）

雲林縣北港水道頭燈會市集規畫40餘個攤位，是走春、採購最佳選擇。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「北港水道頭園區」配合北港燈會，即日起至3月12日舉辦燈會市集，規畫40餘個攤位包括美食、文創、在地工藝等特色產品，主辦單位表示這是水道頭首次大型市集，古蹟級10角水塔與歷史建築日式宿舍群，讓人彷彿漫步日本京都，來北港朝天宮參拜後到此感受北港人文歷史，是走春最佳選擇。

北港水道頭園區內有全台唯一的10角水塔，以及日式員工宿舍群、生態池等，吸引眾多網紅打卡介紹，去年7月雲林縣政府進行整修並招租，由旅外餐飲業者楊承樺承租營運，舉辦一系列活動，並針對新春假期推出「水道頭燈會市集」，20日有30餘攤位進駐，吸引不少民眾採購，充滿年節氛圍。

楊承樺表示，興建於1929年的北港第1水廠，保有日據時代10角水塔、清水磚機房、氣曝沈澱池等老建築、老設備，1997年水廠因地下井水枯竭停用，缺乏管理荒廢多年，2012年縣政府編列經費，拆掉塵封1甲子的圍牆，整建成為「水道頭園區」，不僅環境優美，更充滿歷史文化意涵。

楊承樺說，他是北港子弟，小時後經常到水道頭玩耍，對水道頭有著濃厚情感，後來北漂到台北，創業開設板前屋鰻魚飯餐廳，得知水道頭園區要招租，決定承租下來加以活化，去年底先舉辦愛心市集暖場，提供免費鰻魚飯供在地長者享用，大獲好評，今年擴大舉辦燈會市集。

燈會市集營業時間每天上午10點至晚上9點，距朝天宮媽祖廟約4、500公尺，民眾參拜後出廟門，沿廟前中山路往南走至民生路口左轉，約100公尺就可抵達，水道頭也是北港燈會的燈區之一，邀全台民眾來拜媽祖、賞花燈、逛市集，體驗北港小鎮豐富的歷史人文。