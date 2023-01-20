女神許維恩與帥氣男星王家梁結婚後，兩人不時在社群上曬恩愛，這段時間他們也積極「做人」，終於在日前宣布懷孕喜訊，立刻獲得眾人恭喜祝賀；而許維恩婚後其實做試管求子卻接連失敗，沒想到最後自然懷孕，也讓粉絲好奇「何時行房比較容易中」，她也大方回應，直言「平常心看待」才能好好生活、得償所願。

近日有粉絲在許維恩親自創立的LINE群組詢問，因為她是自然懷孕的，不免好奇「在什麼時候行房會比較容易中？」對此許維恩親自上線回應，體貼地表示她知道有不少姊妹跟她一樣為了求子，花了很多心思和受了很多痛苦，這些經驗也讓她體會到女人堅強又偉大。

許維恩大方分享求子祕訣。（圖／摘自許維恩IG）

而許維恩大方地為粉絲解惑，「希望姊妹們要時時充滿正面能量，要平常心的看待所有事情好好生活」，平時也要有一顆感恩的心和滿滿的愛。

41歲的許維恩在嫁給王家梁後，原本在求子方面相當積極，還特地嘗試取卵做試管，期間忍受頻尿、便祕或身體腫脹等各種不適狀況，但都接連失敗，讓她很傷心；不久前她與王家梁宣布「做人」成功的好消息，曬出胎兒19秒心跳聲，還替小孩取名「忒忒」，挺著孕肚的許維恩臉上洋溢幸福的模樣。