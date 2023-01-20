北市一名張姓娃娃車司機與空姐女友分手後，心有不甘，竟傳訊、致電恐嚇她匯款10萬元，見對方不從，張男竟四處散佈「空姐福利」、「空姐玩很大」等不實文字，夾帶前女友私密照，指控她與數名機師發生性行為。法官依犯恐嚇取財未遂罪，判處張男有期徒刑3月；又犯散布猥褻影像罪，處有期徒刑6月。應執行有期徒刑7月，可易科罰金。

據判決書指出，張男於2020年6月至2021年3月間與一名空姐交往，雙方分手後，張男心有不甘，接續2021年3月間傳訊前女友，恫稱：「你的報應很到，紅到全臺灣」、「我算了一下，花費約30多萬。是你背叛在先，這筆錢跟你要三分之一不算過分。溫馨提示：不要因小失大，言盡於此」，並透過電話恫稱：「你會害怕喔，我要讓你在XX混不下去」，要求前女友匯款10萬元。

怎料張男見前女友不從，於2021年9月某日傳送電子郵件，以「組員重傷XX形象」等語為主旨，夾帶前女友數張私密照片，並後製加上「XX現役空姐求包養」等不實文字，寄送至空姐分公司對外信箱。

同年11月某日，張男又以「XX空姐福利」、「XX現役空姐玩很大」等語為主旨，寄送內容「該名空姐於隔離期間不遵守規定與數名XX機師發生性行為，XX高層知悉卻不處理」、「已有上百張瀛照與影片外流，XX高層知悉卻冷處理」等不實文字，並夾帶前女友私密照片，發送電子郵件至平面媒體電子信箱內，前女友不堪其擾，報警提告。

法官審酌張男不思以理性方式解決感情糾紛，竟對前女友恐嚇取財、還散佈猥褻影像，實有不該，考量其犯後坦承犯行之態度，依犯恐嚇取財未遂罪，判處張男有期徒刑3月；又犯散布猥褻影像罪，處有期徒刑6月。應執行有期徒刑7月，可易科罰金。