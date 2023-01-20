30歲陳姓女子平時於外地打拚，19日返家不慎弄丟盤纏只得蜷縮於大肚火車站角落，烏日警分局員警賴威廷、張嘉紋二話不說自掏腰包替陳女購買車票，助陳女返家團圓。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

30歲陳姓女子平時於外地打拚，19日返家不慎弄丟盤纏，因沒錢購票只得蜷縮於大肚火車站角落，烏日警分局大肚分駐所員警賴威廷、張嘉紋二話不說自掏腰包替陳女購買車票，助陳女團圓，讓陳女感動表示，若沒有這張車票，今年真的不知道怎麼返家與年邁的奶奶團圓，頻頻道謝。

各地離家遊子在過年前返家團圓，車站出現返鄉人潮，台中市政府警察局烏日分局大肚分駐所警員賴威廷、張嘉紋19日晚間22時許於大肚火車站周邊巡邏時，見1名女子蜷縮角落，主動向前關心。

經了解，陳女從小跟著奶奶在新竹生活，長大後獨自至台中龍井區工作，年節想返家團圓卻發現錢包遺失，不知道怎麼回家，一路從龍井區徒步走到大肚火車站，因天色漸黑、氣溫下降，陳女餓得暫時在角落休息。

賴威廷、張嘉紋得知狀況後，請陳女先上巡邏車避寒並提供礦泉水止渴，張嘉紋於後座安撫陳女同時，賴威廷也查詢火車班次，發現末班火車還趕得上返家，立即帶陳女購票，但因陳女身上完全沒有現金，賴威廷、張嘉紋擔心若照程序向相關單位請求車資補助，恐耗費更多時間，立即自掏腰包幫陳女買車票，讓其趕回家過年。

陳女接過警員手中的車票感動不已，頻頻向2員警致謝，並表示如果沒有這張車票，今年真的不知道怎麼返家與年邁的奶奶團圓。