閣揆蘇貞昌19日表示，自己已向總統蔡英文請辭，呼籲總統府盡快提出接班的行政院長人選，而各界目前都認為極有可能是前副總陳建仁出任。不過前立委郭正亮今（20）日在節目《新聞大白話》中指出，對於出任行政院長，陳建仁近期恐怕還是很猶豫，一是對政務不熟悉；二是怕藍營抓準弱點猛攻，會招架不住。

郭正亮直言，現在蘇貞昌就是要營造一種氛圍，自己走了沒人可以幫蔡英文擋子彈，也沒人擋得住，「陳建仁太老實、太客氣，到總質詢只會被人家欺負。」他也強調，陳建仁若是真的上台，今年選舉年國民黨一定不會客氣，絕對會猛攻高端，把陳以前講過的話都翻出來。

另外針對行政院政務方面，郭正亮指出，陳建仁確實沒那麼熟悉，副總統卸任後，陳就回到中研院忙醫療公衛，行政院政務複雜，要在很短時間熟悉上手不太可能。他也認為，蔡英文現對於閣揆人選還在天人交戰，不然怎麼會又浮出前立法院長蘇嘉全接班的風聲，這就是以防「萬一陳建仁不要」的情況。

此外，郭正亮也點明，說到熟悉政務，其實國安會祕書長顧立雄、蘇嘉全二人都比陳建仁更瞭解。至於前屏東縣長潘孟安有沒有可能當閣揆，他坦言，實在不太可能，且潘也有論文問題，搞不好連入閣都沒辦法。