高雄市市長陳其邁特於20日下午至岡山分局橋頭分駐所與岡山交通分隊，慰問年節期間堅守崗位辛苦執勤的同仁，感謝第一線執勤員警致力於治安、交通、服務工作，讓民眾能夠安心、平安的過好年，同時也當員警面前宣布提高超勤加班費，照顧員警福利。

高雄警有大紅包！陳其邁慰問第一線同仁，宣布提高加班費。(高雄市警察局提供)

高雄市警察局表示，全體同仁上下齊心，共同為高雄治安及交通工作努力打拚，成績相當亮眼，去（111）年整體治安數據較前（110）年呈現發生數減少、破獲率增加趨勢，全般刑案、詐欺發生數降幅為六都最佳，暴力犯罪、槍擊案件發生數降幅為六都次佳，其中，槍擊案減少2件（減少28.57%），街頭暴力案件亦減少59件（減少35.65%），且都在最短時間內全數偵破，各類案件發生數更是創近20年來的新低。另外，A1交通事故死亡人數減少，與警察同仁精準執法及酒駕取締加嚴有極大的相關。春節期間警察局亦持續落實精準執法，加強酒駕取締工作，防制交通事故發生，並加強重要路口交通疏導，守護民眾行的安全。

陳其邁在春節前夕慰問派出所及交通分隊員警，同時帶來大紅包，當場宣布：第一線執勤員警超勤加班費每月上限提升至19000元，讓同仁辛勞的工作時數轉化為實質收入，提升每位同仁的福利，警察守護市民、市長挺同仁。

高雄市警察局表示：春節連續假期，警察局已針對交通要道、熱門景點、旅運車站等處規劃交通疏導勤務，同時加強轄內治安熱點巡守，全力做好治安、交通、服務工作，提供良好治安環境、順暢交通路況及貼心優質。