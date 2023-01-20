今年農曆春節有10天假期，考量民眾年前需要大掃除，垃圾車只有初一至初四停收，不過大型廢棄物，如床墊、家具等則需要另外向環保局清潔隊事先預約。環保局統計，大型廢棄物預約清運數量倍增，來到1天約2200件，為此也加派1倍的人力加班因應，強調各區清潔中隊會協助民眾在除夕前完成清運。

民眾迎接農曆春節到來都會除舊佈新進行大掃除，環保局表示，農曆春節期間是清潔隊1年當中最忙碌的時刻，不僅一般垃圾、資源回收物會增加，垃圾車到焚化爐也會面臨塞車的問題，大型廢棄家具、床墊等登記預約清運件數更是爆增，為此1月便已加派人力，包括調度各中隊彼此支援、請清潔人員加班因應等。

環保局指出，大型廢棄物的清運與一般垃圾、資源回收不同，需要向在地清潔中隊登記預約，今年春節期間的登記截止日期為18日，登記好的民眾須將大型廢棄物依約定時間搬到指定地點，待清潔中隊前往清運。經統計目前預約清運件數將近平日的1倍，平日每天約有1400件，春節前一周的環清周則高達每天約2200件，因應龐大的清運量，清潔隊員人力也從平時約150人加派至300人。

環保局說，為感謝清潔隊員春節期間加班付出，今年除了大年初五加班出勤提供加一補一優惠措施外，夜班人員的夜點費也從每天80元提高到100元。

環保局提醒，小年夜、除夕、初五至初七都有協助清運垃圾，至於初一至初四停收期間，請民眾將垃圾妥善打包暫置於家中，千萬不要任意丟棄，否則都可能面臨最高6000元的罰款。春節期間各清潔隊部仍會維持一定人力維護市容，倘若有發現環境髒亂也會立即清理，如查獲違規行為人，將依廢棄物清理法取締處分。