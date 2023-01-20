受到大陸冷氣團影響，春節期間北台灣大致是冷颼颼的天氣，氣象專家賈新興指出，農曆初三、初四（1/24、1/25）的冷空氣強度恐達寒流等級，台北下探6.5度，苗栗以北的空曠地區甚至可能急凍4度，預估初三午後到初四下午，2500公尺以上的高山有機會降雪。

「It's『兔』cold！」氣象專家賈新興在個人臉書發文表示，根據最新氣象預報資料顯示，農曆初三、初四的冷空氣強度直逼寒流，預估台北氣象站最低溫會出現在初三清晨或深夜，低溫約6.5至7.5度。

此外，苗栗以北空曠處最低溫也僅有4至6度，2500公尺以上的高山如：太平山、合歡山、拉拉山將有機會降雪，尤其初三下午到初四下午這段時間機率最高。賈新興也提醒民眾，春節外出務必注意保暖及自身安全，開玩笑說：「兔年真的是『兔』cold」。

氣象局資料顯示，小年夜（1/20）的東北季風略微增強，桃園以北的地區越晚越容易降雨，尤其宜蘭及北花蓮有較大雨勢的機率，西半部及東北部早晚低溫約13至16度，花東則為17度左右，北部及宜蘭、花蓮高溫約19度，其他地區可達26度，南北溫差較大。