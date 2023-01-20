桃園市議員楊家俍照顧平鎮警分局留守同仁飲食，慰勉辛苦付出的警察同仁。(平鎮警分局提供)

今年春節連假長達10天，對守護治安交通的員警來說，飲食成了最大問題。桃園市議員楊家俍為了感謝平鎮警分局員警在治安維護上的辛勞，特別在農曆春節期間每天幫警察同仁加菜，希望透過致贈精美年菜，慰勉辛苦的警察同仁，感謝員警無私付出。

楊家俍表示，春節即將到來，警方執行相關轄區治安維護及交通疏導工作，不敢懈怠，為了讓堅守岡位的員警能夠喘息，在寒冬中返回駐地時能夠好好吃一餐，特別情商團膳業者，自小年夜到初五，每天提供精美午晚餐點，讓員警吃好又吃飽。除了藉此機會感謝無私奉獻的警察團隊外，也希望警察同仁們能夠持續堅守崗位，全力投入防疫安全維護工作，不要辜負桃園市民之期許。

平鎮警分局分局長吳明彥表示，非常感謝楊議員對警察團隊的鼓勵，對於留守的同仁們能夠無私奉獻相當肯定，同時也期勉同仁能夠持續維護治安、交通工作，讓市民朋友都能度過一個快樂的春節假期。