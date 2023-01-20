台南市長黃偉哲前往高鐵台南站視察，並發放紅包給返鄉旅客。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

春節連假民眾陸續返鄉，高鐵及台鐵也加開班次。台南市政府交通局表示，今天高鐵加開442班次列車，台南站約有8.1萬人次；台鐵加開499列次，台南站3.7萬人次；國道客運運量推估將增加22％。台南市長黃偉哲也前往高鐵台南站視察，並發放紅包給返鄉旅客。

交通局長王銘德說，該局一直與雙鐡及國道客運保持密切聯繫，持續掌握長途人流移動情形。昨天農曆年前的最後上班日，人潮及車流均有增加。其中，國1與國3車流南下台南合計約有12.1萬餘車次，較去年略增4％；高鐵、台鐵、國道客運的返鄉旅客合計約4.5萬人次，較去年略增3％。

至於市區交通疏運方面，市區8小時交通量約14.8萬車次，較去年略增6％；大台南公車運量合計約3.2萬人次，較去年略增3％。

王銘德還說，從22日（初一）至29日（初八）還將開設「交通疏運指揮中心」，每日監控全市各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題。