男歡女愛，最怕無法滿足對方，一名工程師自述，日前女友主動找他去開房間，原以為將告別處男身分，但沒想到小弟弟臨場退卻，怎麼都硬不起來，讓他非常沮喪與虧欠，因此決定買一台汽車送給女友作為補償，讓不少網友驚呼搞錯重點。

一名工程師在Dcard發文表示，日前女友性致勃勃找自己開房間，毫無性經驗的他，不知為何就是硬不起來，無法成功達陣讓他非常尷尬跟沮喪，自認性向沒有問題，體檢狀況也都健康，質疑可能是工作壓力大導致，女友也笑說「是不是看到她會硬不起來」，因為沒辦法滿足女友感到很抱歉，所以決定買一部汽車送女友。

貼文一出引起網友熱議，「準備白白浪費一台車囉」、「車子給我我想辦法」、「千萬別給車啊，這是兩個不相關的事情吧」、「女友主動是因為她有經驗，你沒經驗確實需要時間和對方協助，並沒有欠人家一台車有點太誇張」、「我遇過的軟屌男超過五個，我的車呢？」、「你怎麼沒自信又自卑，最好的方式不是買車給她，是去健身」。

也有過來人分享建議，「第一次不行很正常 ，我前四任已經有做過了，但第五任隔了兩年，跟她第一次也不行，是到第三次才可以」、「我有經驗，就是缺乏運動而已，每天持續跑600公尺就夠了，兩個禮拜你就會漸漸有起色，一個月大概功能就恢復正常了」。

泌尿科醫師高銘鴻曾指出，男性陽痿原因包括睡眠不足、精神壓力或焦慮、罹患疾病、服用藥物、飲酒過量、吸菸，建議先調整生活習慣，若後續狀況沒有改善，則可尋求醫師進行診治。