前NBA台裔球星林書豪，19日才拋出震撼彈，驚喜公開2年前就和妻子完婚的消息，今(20日)又向外界介紹自己家中的「第3位成員」，是一隻名叫「KAI」的貴賓犬，他也曬出和愛犬玩耍的影片，超萌模樣讓大批網友都融化。

林書豪透露是在2021年時得到「KAI」的，當時牠才2個月大，不過才來家裡2天就有點呼吸困難，後來被診斷出得了犬冠狀病毒，只有60%的存活機率，幸好在醫院治療一周後康復了，「牠撐過來了，真的是我們心裡最完美的狗」。

他也透露「KAI」是家中最受歡迎的成員，並說到牠還有另外3個名字，分別是King Kai、Kaikai以及Kaiki。林書豪也曬出「KAI」從醫院康復回家時，和他一起玩的影片，只見牠跑著跑著竟直接撞上鏡頭，模樣相當逗趣，也讓林書豪直言「真的笑死我了」。

林書豪近日突宣布已於2年前完成終身大事，並曬出與愛妻的婚紗照，但沒有公開另一半的真面目，不過陸媒《網易體育》疑似曝光林書豪太太的正面照片，並表示她是菲律賓華人。而《北京青年報》則是指出林書豪亞裔妻子是一名教師，負責教導亞洲及非洲的貧困兒童，相當有愛心。