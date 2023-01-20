國民黨籍台北市前議員羅智強日前喊出「前進國會」，不過選區遲遲未公開，吊足支持者的胃口。羅智強今（20）日在臉書發文時，除了跟大家拜年外，還意有所指自己年後的目標。另有媒體報導，羅智強未來的立委選戰恐是回歸台北市，且極有可能和另一位國民黨青壯派強碰。

綜合《獨家報導》及其他相關新聞，過去曾是北市大安區人氣議員的羅智強，已瞄準大安區立委席次，因該選區立委林奕華排定二月才接任台北市副市長，依法不必舉行立委補選，羅智強可以認真備戰到2024。

不過該報導也指出，馬政府時代的國安會副秘書長楊永明日前也宣布要投身大安區立委選戰，兩人參選的態度都相當堅決，但由於帶領子弟兵楊植斗、陳芳盈、蔡宗豪全壘打選上議員，羅智強在藍營的人氣還是略勝楊永明一籌。且羅智強今年僅52歲，可能更受年輕選民青睞。

另羅智強今天稍早也在臉書發文稱，新年快樂，祝大家萬事如意，年後幫我「找工作」喔，短短幾個字在10小時就吸引1.4萬個網友來按讚，支持者紛紛興高采烈的留言，「既然立志成為總統，還是應該回到台北選立委才對」、「你的本命區『大安區』最適合也較有把握！」、「智強議員早安！鴻兔大展一定幫您找工作」。