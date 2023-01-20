碰到這種情況究竟該如何是好？一名外送員表示，儘管今 （20）日是小年夜，他仍正常上工，但抵達指定地點後，開門迎接他的人竟然赤身裸體，還露出一臉很有自信的表情。貼文一出，引發網友討論，甚至有其他外送員分享更奇葩的經驗，直說：「真的很刺激」。

原PO在臉書《外送員的奇聞怪事》崩潰發文，表示春節連假第一天送餐時，就碰到有顧客開門時全身赤裸，且這名男子一點也不害臊，原PO看了相當傻眼，直說：「他還一副很有自信的臉」。

貼文一出，引來一票外送員的共鳴，有人表示，曾在西門町深夜外送時，遇上顧客全裸「自摸」，還要求外送員進屋欣賞，嚇得他直說：「那才真的很刺激」；此外，還有在飯店工作的網友回憶，送餐到客房時有遇過幾次全裸的客人開門，「外國人偏多」。

其他網友則笑說，「連假第一天就遇到拍咪亞」、「橡皮筋伺候」、「有山下智久帥嗎？」、「重點是有給小費嗎」。不過，有人提醒，外送員最好可以隨身攜帶密錄器，發生糾紛時才有證據能自保。