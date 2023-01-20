巴基斯坦西南邊的俾路支省(Balochistan)，發生恐怖攻擊事件，炸彈爆炸將一列貨運列車脫軌，已知造成8人受傷。

路透社報導，一名當地官員說，受害的是賈爾法快遞(Gaffar Express)的火車，恐攻發生在比施(Peshi)到波倫山口(Bolan)之間，造成8 人受傷，8 個轉向架脫軌。

官員表示，由於遭破壞地點位在相當偏遠的地區，離城鎮遙遠，救援工作需要一段時間才能趕到。

At least eight passengers were injured after a blast derailed Jaffar Express in Balochistan's Kachhi district on Friday.



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這個礦產資源豐富的省份，擁有巴基斯坦最大的煤炭和天然氣儲量，而且地理位署也關鍵，因此中國大陸頗為重視，以「一帶一路」的名義，開發當地的交通與資源。

不過，開發也引起許多反對聲浪，幾年以來，有好幾個大陸的工作人員遭恐怖攻擊而炸死。恐襲大多是巴基斯坦境內恐怖組織「俾路支解放軍」（BLA）所為，這個武裝部隊是當地少數民族俾路支人(是伊朗人的一支)成立，與巴基斯坦的主體民族旁遮普人格格不入，一直期望能夠獨立，就不斷的對巴基斯坦發動攻擊。