網友在臉書踢爆，一個月前訂購網路年菜，卻到今天都沒收到貨，不少網友也前往該公司粉專留言。（摘自爆料公社）

除夕吃年夜飯是習俗，不少民眾喜歡在網路訂購年菜，不過有人在網上踢爆，一個月前向知名網路年菜店家「良品開飯」訂購，時至今日都未收到貨，多名受害網友留言打電話，店家都不讀不回，民眾一狀告上消保官，對此台北市法務局表示，消保官20日赴良品公司進行調查，共計205位民眾的年菜訂單受影響，消保官已要求業者加派客服人力處理後續事宜。

一名陳姓網友在臉書表示，過年網路上買年菜感覺被詐騙，想說看了很多人推薦的良品開飯，12月16日下訂，到今天都尚未收到菜，官方1月19日晚上六點才發訊息，根本就放假了，客服電話根本不接，官方粉絲團也一堆人在反映不讀不回。

台北市法務局接獲多位民眾申訴後，派員前往調查，簡任消保官龔千雅表示，良品公司黃姓負責人稱，因原先配合物流公司配送量過載，導致配送遲延，目前共計205件年菜訂單受影響，已緊急請其他物流公司協助配送。

北市消保官並已要求業者加派客服人力，保持客服暢通供消費者查詢目前訂單配送狀況，如消費者尚未收到商品而欲解約，亦可拒收商品交由貨運退回，業者將全額退款。

業者也在粉專上向顧客致歉，表示已全數配送出貨完畢，未收到的客戶明天請再耐心等候，仍不滿的客戶一定負責到底；除夕中午前客服會持續回應。