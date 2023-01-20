年節前行政院長蘇貞昌請辭，台北市前副市長黃珊珊今在臉書提到，昨天內閣總辭，尚不知新任閣揆是誰，各部會誰來接掌，「整個政府與國人一起放新年假期，這也是舉世少見吧。」

黃珊珊也說，過去幾年，中央政府在各項施政，不能說完全沒有成績，但是幾個重大決定讓人民失望透頂，看見是非不分，只顧政黨利益，人民只好選擇遠離。

黃舉疫情為例，因執政者的師心自用，忽視百姓生靈塗炭，不管是否人謀不臧，但讓人民陷入恐慌、耽誤救命，未以蒼生為重，人民透過各項政策的決定都看在眼裡。

黃再強調，另外，誠信在這幾年被放在很後面，尤其論文事件證明政黨只是幫派，問題發生時，可以罔顧是非對錯，為了共同的利益，不惜公然指鹿為馬，與全民作對，與學術違背，大言不慚毫無悔意，更讓家長不知如何教育下一代，滑天下之大稽。

黃珊珊提到，她的父母年輕時逃難來台灣，親眼見證戰爭的殘酷，六十年後的現在，她已經身為母親，她的小孩大學畢業也要當兵。所以，如何守護、永固和平，都應該是執政者極力捍衛的事情，政府有義務讓人民免於恐懼的威脅。

黃珊珊說，「明年，我們即將選出新任總統與立法委員，引領下一個世代演進，為我們開創新局，解決問題，台灣政治紛紛擾擾幾十年，相同戲碼不斷輪迴重演，很是可惜。」

黃珊珊說，台灣人非常勤奮努力，政治人物反而是落後與停滯的，新年新希望，希望政黨清楚台灣面對的挑戰，拿出解方，而不是只要人民念情、含血、含淚、含恨投票。