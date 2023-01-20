「劇場國寶」李國修逝世屆10周年之際，「2023創拓版《京戲啟示錄》」重返大舞台，傳統戲曲導演李小平（左三）擔任導演，李國修遺孀、藝術總監王月（右三）親身演出要角「二大媽」，劇中主角「李修國」由屈中恆（右二）接棒擔綱演出，樊光耀（左起）、「小8」張允曦、范瑞君等李國修的弟子睽違多年再次聚首。（黃世麒攝）

「劇場國寶」李國修逝世屆10周年之際，「2023創拓版《京戲啟示錄》」重返大舞台，由李國修遺孀、藝術總監王月（左）親身演出要角「二大媽」，劇中主角「李修國」由屈中恆（右）接棒擔綱演出。（黃世麒攝）

「劇場國寶」李國修逝世屆10周年之際，「2023創拓版《京戲啟示錄》」重返大舞台，由李國修遺孀、藝術總監王月（左）親身演出要角「二大媽」，劇中主角「李修國」由屈中恆（右）接棒擔綱演出。（黃世麒攝）

「劇場國寶」李國修逝世屆10周年之際，「2023創拓版《京戲啟示錄》」重返大舞台，由李國修遺孀、藝術總監王月（左）親身演出要角「二大媽」，與范瑞君（右）有一段為了京戲路線所產生的吵架對手戲，讓夾在兩個女人中間的樊光耀（中）不知所措。（黃世麒攝）

「劇場國寶」李國修逝世屆10周年之際，「2023創拓版《京戲啟示錄》」重返大舞台，由李國修遺孀、藝術總監王月（左）親身演出要角「二大媽」，與范瑞君（右）有一段為了京戲路線所產生的吵架對手戲，讓夾在兩個女人中間的樊光耀（中）不知所措。（黃世麒攝）

「劇場國寶」李國修逝世屆10周年之際，「2023創拓版《京戲啟示錄》」重返大舞台，由李國修遺孀、藝術總監王月（中）親身演出要角「二大媽」，劇中主角「李修國」由屈中恆（右）接棒擔綱演出。（黃世麒攝）

「劇場國寶」李國修逝世屆10周年之際，「2023創拓版《京戲啟示錄》」重返大舞台，由李國修遺孀、藝術總監王月親身演出要角「二大媽」。（黃世麒攝）

「劇場國寶」李國修逝世屆10周年之際，「2023創拓版《京戲啟示錄》」重返大舞台，劇中主角「李修國」由屈中恆接棒擔綱演出。（黃世麒攝）

「劇場國寶」李國修逝世屆10周年，他生前巔峰之作、台灣劇場史上經典巨作《京戲啟示錄》，今年3月將以「2023創拓版《京戲啟示錄》」正式重返大舞台。

《京戲啟示錄》被稱為「百年第一上等好戲」，1996年首演拉開好評序幕後，2000年經典版、2007年典藏版至2011年傳承版，累積長達25年口碑，經典台詞就是李國修生前的名言，「人，一輩子能做好一件事情，就功德圓滿了」，也代表著李國修對表演藝術傳承的堅持。 「2023年創拓版《京戲啟示錄》」匯集當代戲劇界菁英卡司，由李國修遺孀、藝術總監王月親身演出要角「二大媽」，傳統戲曲導演李小平擔任導演，劇中主角「李修國」由屈中恆接棒擔綱演出，李國修弟子群郭子乾、樊光耀、范瑞君、張本渝、「小8」張允曦等人也暌違多年再次聚首。 李國修生前創立屏風表演班時，包含以前編寫的劇本超過百部以上，但寫的都是別人的故事，《京戲啟示錄》是他在屏風表演班10周年時提筆寫自己與父親故事，這齣在「屏風10周年」推出的大戲，啟示著每一個人與家人的關係，「2023創拓版《京戲啟示錄》」因新冠肺炎疫情延宕到2023年，剛好是李國修逝世10周年，別具意義。

李國修的經典作品「風屏三部曲」完結篇《京戲啟示錄》，被譽為「華人劇場的驚嘆之作」，是李國修追思父親而創作出的半自傳作品。以在中華商場裡終生做戲鞋的父親為原型，老鞋匠手中的針線，穿引出「戲中戲中戲」的故事；由「屏風表演班」演出「風屏劇團」，「風屏劇團」演出《梁家班》的故事，而「梁家班」演出京劇《打漁殺家》。獨特的敘事結構，被譽為當代劇場的驚嘆之作，也成為現代戲劇教材經典。