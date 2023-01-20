女星歐陽娜娜是演藝圈發展成功的星二代之一，父親是歐陽龍、母親是傅娟，與兩名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣從小就備受關注，尤其她到大陸發展後更是話題不斷。歐陽娜娜最近在社群曬出與家人合照，透露自己回台灣過年，與父親合照意外洩他62歲狀態，竟保有80年代一線小生的帥氣臉蛋。

歐陽娜娜今（20日）在IG和微博分享最新近況，演藝重心放在大陸的她，近日已經回到台灣與家人過年，還甜蜜地表示，「過年前的一些小記錄」、「+home sweet home’」，並上傳多張在台與家人、朋友、聚餐等照片，從照片中就能感覺到她能回家有多開心。

歐陽娜娜最近在社群曬出與家人合照，透露自己回台灣過年，與父親合照意外洩他62歲狀態。（圖／摘自歐陽娜娜IG）

在歐陽娜娜上傳的眾多照片中，有2張與父親歐陽龍的照片，有她從背後環抱和在父親懷裡的樣子，一看就是被父親寵著的小女孩；驚喜的是，從前是80年代一線小生的歐陽龍，臉蛋和體態還是保持得很好，一點都不像是已經62歲，讓人不禁讚嘆一家人顏值超高又看不膩。

其實歐陽家三姊妹跟隨父母腳步陸續踏入演藝圈並非一路順遂，特別是長年學習音樂的歐陽娜娜，不僅因為把工作重心放到大陸遭砲轟，還被批形象已經崩壞，甚至有微博網紅製作影片，聳動地寫著，「清純少女崩壞史：年少成名的大提琴美少女為何變成觀眾眼中茶味滿滿、乾哥哥好多的崩壞女星？參加真人秀節目潮流合伙人、嚮往的生活爭議多」，一度成為話題人物。