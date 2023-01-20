東區90歲的黃姓老翁日前疑走錯方向迷失近4小時，瑟縮太平區太順路旁，幸經員警協助順利聯繫家屬。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

準備過農曆年，家家忙著大掃除，台中市東區90歲黃姓老翁日前趁家中大掃除後的下午，獨自到離家不遠的公園散步，返家時疑走錯方向，迷失近4小時，黃翁因傍晚氣溫驟降瑟縮太平區太順路旁，新平派出所員警獲報後先載黃翁返派出所，並提供熱食讓他果腹，最終透黃老翁口述及警用系統查詢，順利聯繫到黃翁兒子，順利助他返家。

台中市政府警察局太平分局新平派出所警員鄭世凱、劉思聖日前晚間7點多執行巡邏勤務，獲報太順路附近有黃翁徘徊在路旁疑似迷路。因傍晚時分溫度驟降，員警到場關心時，黃翁明顯已虛弱無力瑟縮在路旁，無法表達言語。

2位員警先將黃翁載返派出所安置，並提供熱食及溫開水，黃翁才緩緩恢復精神，並說出自己姓名及年籍資料，員警利用警用系統查詢確認身分無誤後，順利聯繫到黃翁兒子。

黃翁的家屬趕抵派出所見到父親安然無恙，非常感謝警方熱心協助，並表示第1次發生這種狀況，他也也很驚訝，之後會多注意黃翁動態，避免類似情形發生。

太平警分局分局長蔡慶星呼籲，民眾家中如有高齡的長者，應多關心其生活起居及動態，亦可在衣物明顯處留下聯繫方式，以利警方發現時第一時間聯繫到家屬。