鹹酥雞攤竟然有賣「A片」！一名網友日前去買炸物時，在玲瑯滿目的價目表中被「25元A片」抓住目光，好奇究竟是賣什麼東西？貼文一出，隨即有內行網友回應，「A片」其實就是「高雄黑輪」，是由左營一對啞巴夫妻手工製作的黑輪片，因啞巴的閩南語狀似「A告」，因此才會簡稱為A片，更透露這對夫妻「賺得都是辛苦錢」。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》分享一張照片，其中可見一間鹹酥雞攤販的價目表，寫明將近30種品項的價格，但當中竟出現「A片25元」，讓原PO看了大吃一驚，特地發文和網友請益，「誰可以跟我說那個25$的到底是什麼？」

照片曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言，「你就大聲的跟老闆說：A片來一份」、「我都上網找」、「這家生意很好餒，從路邊換到店面去」、「老闆做給你看」、「不點一份來解惑，晚上會一直想到無法入睡」、「25可能只會給連結或番號喔」。

不過留言串中出現一名網友解釋，「A片」是由高雄左營一對啞巴夫妻手工製作的黑輪片，因為啞巴的閩南語讀音近似「A告」，銷售商來進貨時都會以「A片」代稱，雖然名稱引人遐思，但這名網友也說：「賺得是辛苦錢」。

▍本圖文經網友銀絲捲授權，轉自FB社團《路上觀察學院》