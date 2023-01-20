歷來農曆年前後都是轉職旺季，根據yes123求職網調查顯示，有高達94.2%上班族有年後換工作的打算，創14年來新高，以全體受僱就業者來計算，高達862萬名員工想跳槽。《中時新聞網》幫您整理各企業開缺及其所需人才。

金融業》

富邦金2023年聯合徵才計畫，金控及各子公司預計招募6500人，其中以業務職佔約八成最多，職缺需求包括海內外業務發展、資訊科技、數據分析、資訊安全、客戶服務與風險管理等，另將擇優錄取50至60位儲備幹部（MA）。

國泰金今年釋出6200個職缺，也以業務職佔多數，而最受矚目的儲備幹部計畫，控GMA、銀行CMA以及人壽CIM都是求職者的熱門詢問重點，今年預計招募12位GMA、15-20位CMA，以及7-10位CIM。

中信金啟動2023年度人才招募「Top Gun計畫」，全年釋出6600個職缺，預計招募60位MA，除了金融管理人才外，職缺也包括軟體工程、雲端技術及大數據等專業領域。

台新金今年計畫招募超過3000人，預計招募70個MA，不僅為新鮮人提供「儲備財務顧問」、「助理客戶關係經理人(ARM)」等專屬職缺，也招募「財務顧問」、「數據專案規劃師」等有職場經驗的專才。

玉山金預計釋出600人，尋找50名MA，另外也有AI智能工程師、程師開發工程師、高階資產管理等領域專才。

開發金啟動2023年儲備幹部YOUth LEADership（YouLead）招募，預計招募30位新世代人才，因應數位轉型策略與海內外業務需求，招募對象不限科系及背景，歡迎海內外研究所、大學畢業生。

元大金宣布2023年大舉徵才逾800人，尤其理財人員徵才規模擴大，證券徵才員額325人、銀行175人，合計達500人。另外，MA也較2022年再擴張，目標預定員額達50名。

合庫金2023年預計招募400名新血，分兩梯次徵才，第一梯次招理財、電機工程人員，合計122人，目前報名已截止。第2梯次則是配合畢業季，招考一般金融、理財、電金和資訊人員。

科技業》

晶圓代工龍頭台積電去年9月中旬啟動「預辦登積計畫」，由北至南巡迴學校，邀請電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管等領域的碩、博士學生盡早投遞履歷，預計招募逾1500人，最早去年底就已拿到聘書，畢業即就職，報到還可領10萬元到職金。

聯電去年3月透露預計招募2000位人才，且還特別在徵才現場成立海外暨僑外專區，提供中英日文諮詢服務，除了理工、資工科系背景以外，也歡迎跨領域專業的新鮮人。

聯發科去年也預告招募2000人，包括軟韌體開發、數位IC設計、類比IC設計、射頻IC設計等領域。

電信業》

台灣大哥大「科技大神培育實習計畫」去年7月首次啟動招募，今年1月宣布展開第二波招募，不限國際、寒暑假，工作地點也不限線上或實體，每年提供約100名具備資訊科技潛力的學生實習機會。

此外，今年台灣大首推「攻城精英就業保證班」，培訓iOS App工程師計畫。不限學經歷且全額補助，只要展現全程參與的決心並積極學習，完訓通過考核後，即可進入台灣大就業。

服務業》

王品集團目標2023年新增50家店，第一季釋出500名正職職缺，其中以鍋類、鐵板燒品牌為主，鍋物品牌全年預計招募170名儲備店長、鐵板燒品牌則儲備主廚及鐵板燒師傅等160名職缺。

瓦城泰統集團預計2023年拓展20家店點，並擴大招募逾2000人，以應對疫情後復甦的需求。瓦城旗下共有8大知名餐飲品牌，目前員工總數約3000多名。

築間餐飲集團先前率先宣布，自今年1月1日起調漲基本起薪。目前員工總數約3000餘名，預估將再招募超過500人的餐飲業生力軍，包含店長、儲備幹部和基層服務人員等。

乾杯集團日前宣布2023年徵才計畫，調整起薪與獎金外，第一季將招募170位領班、內外場正職社員及230位計時社員，總共400個職缺。

航空業》

華航預計招募近百名服務人員，報考資格為大學學歷以上，具備 2021 年 1 月 17 日（含）以後有效之 TOEIC 多益 600 分或同級英語認證者報考，若具第二外語能力如日語、韓語等尤佳。

台灣虎航自去年12月底陸續招募員工，日前舉行複試錄取120名員工，將於上半年分批報到，另將招聘80名運務人員，自1月9日起至2月10日開放報名，需具大學以上畢業或應屆畢業資格。