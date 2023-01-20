情侶彼此多一點付出，就能增進感情，不過一名OL抱怨男友收入雖高，約會時永遠吃平價小吃，不時還會哭窮沒錢吃飯，拒絕吃貴一點的餐廳，最近發現男友要包六位數紅包給父母，讓她很不是滋味，認為男友一直對她很摳，這樣算是有愛嗎？就有網友直指「他對家人很大方，妳只是外人罷了」，建議要分手就分乾脆點。

一名OL在Dcard發文抱怨，男友是高收入族群，住豪宅、開名車，甚至家電都是用最好的品牌，不過兩人約會時，男友卻只願意吃平價餐點，像是滷味、小火鍋、滷肉飯，就算自己要請客，男友也都拒絕，時常會哭窮沒錢吃飯，讓她幾度不開心提分手，認為男友要省錢真的不要交女友，但最後被男友挽留。

OL也說，最近聽到男友要給父母六位數的大紅包，相形之下也不是滋味，「到底跟我在一起這麼摳幹嘛」，男友不願意花錢吃餐廳，卻天天跟她上床，讓自己很像只是滿足男友性需求的工具，好奇「會對女友那麼摳，是不是真的沒那麼愛啊？」

貼文引起熱議，多數網友也無法認同，「是啊，不然你看看他有沒有藏起來的另一個女友，或者約他看心理師看哪裡有病要治療」、「連自己出錢想偶爾吃好一點都不可以，日子真的會很乏味」、「節儉跟窮是兩回事，一直喊窮但不是真的窮就讓人覺得很無語」、「他說不定是覺得自己收入很高，怕你佔便宜，以後也不見得結婚，不想幫別人養老婆」。

不少人也建議原PO分手，「他這麼摳，你還是留著過年啊？」、「摳男真的不行，分手就分乾脆點，不要一哭一挽回又回去」、「標準他父母兄弟姐妹是家人，而妳只是外人罷了，我會分手啦」、「就算他很有錢，但對女友老婆很摳門會斤斤計較也沒屁用」。