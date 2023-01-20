在瓦格納傭兵團(Wagner Group)表示，佔領鹽礦小鎮蘇勒達爾(Soledar)後，頓巴斯民兵聲稱，他們的部隊佔領了克里希夫卡(Klishchiivka)，位在巴赫穆特(Bakhmut)南邊的小型定居點，若是如此，那麼 巴赫穆特已成三面包圍之勢。

CNN報導，烏克蘭東部的親俄勢力頓內次克人民共和國 (DPR)領導人聲稱，俄羅斯軍隊已經控制了巴赫穆特西南的克里希夫卡，是該處戰線的重要進展。

此消息是用電報網(Telegram)發布的，聲明說：「2023年1月20日，俄羅斯軍隊解放了頓內次克人民共和國境內的克里希夫卡。」

目前還未得到烏克蘭方面的回應，因此是否正確也無法核實。巴赫穆特周圍的戰鬥已經持續了數月，俄軍、親俄民兵、瓦格納部隊不斷的對此處攻擊，而烏克蘭防守軍已相當疲累，確實有可能遭到俄軍的佔領。但是西方軍事觀察家普遍認為俄軍的努力，將是得不償失、雖勝猶敗。觀察家認為，巴赫穆特並不具戰略價值，就算被俄軍所佔，也不會因此改變整個戰場形勢。