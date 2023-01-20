行政院長蘇貞昌19日再度提出請辭，下任閣揆人選引發外界關注，但當前呼聲最高的前副總統陳建仁，18日受訪時堅稱未受到總統蔡英文的詢問，新任閣揆年後才有望定調。前立委郭正亮今（20）日在節目《盧秀芳辣晚報》提到，蘇貞昌其實並未認輸，還在等時機重回行政院長之位，甚至挑戰2024總統大選。

對於蘇貞昌挑戰大位，郭正亮強調，「他心裡百分之一千想選，他心裡永遠都在想總統，坦白說今年國民黨有整合不佳的可能，蘇貞昌內心當然也是癢，但他會看一下，看陳建仁今年接閣揆能接多棒，賴清德能不能處理黑金、處理綠營學術倫理的弊案。」郭還聲稱，賴的問題較麻煩，因為前新竹市長林智堅的論文案要怎麼處理？前桃園市長鄭文燦的論文案要怎麼處理？

郭正亮接著指出，相對於鄭文燦，林智堅更難解決，除了新竹市長高虹安有可能找到大祕寶，還有「慈母手中線」的關係，賴清德想要動林智堅就要跟小英對槓。他說到，蘇貞昌就在等陳、賴民調下降，且這種事情也拖不了多久，三月就會見真章，因為屆時開始總質詢，賴清德擔任民進黨主席也有一段時間了，「蘇貞昌向來都是高瞻遠矚的人，只要老驥伏櫪一、兩個月就好。」

郭正亮也分析，蘇貞昌就算卸任之後，也會等著看陳建仁被人看破手腳，「他就是看準陳建仁來接，未來一定會出很多問題，蘇在政壇走跳很久，陳表現得越差，蘇就會水漲船高，因為他知道後面的人抵禦不了國民黨的圍攻，到時候民進黨立委就會開始懷念蘇貞昌。」至於現在趕蘇走，那是因為政治的本質就是見到棺材才會掉淚。