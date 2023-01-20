【惠文氣象報報】春節2波冷氣團 返鄉備好厚外套

受到東北季風影響，北台灣小年夜（1/20）濕涼，不過氣象局指出，明日到初一（1/21、1/22）各地回溫，桃園以北偶有短暫雨，新竹以南大多為多雲到晴，初二（1/23）晚間寒流報到，全台急凍3天，初三、初四（1/24、1/25）最為寒冷，中部以北及東北部僅有8至10度。

氣象局資料顯示，隨著東北季風漸弱，明（21）日白天北部及宜蘭、花蓮高溫回升，可達22度；中南部、台東則有25度左右，各地早晚低溫約15到18度，中南部日夜溫差大。

降雨方面，今夜到明晨彰化以北有零星雨勢，桃園以北、東半部明日整天都有局部短暫雨的機率，不過新竹以南普遍是多雲到晴。

氣象局表示，明（21）日除夕新竹以南普遍是多雲到晴的天氣。（圖／氣象局提供）

氣象局指出，初一（1/22）北台灣氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部局部有陣雨；初二（1/23）除了有鋒面通過台灣還有寒流南下，入夜後降溫特別明顯；初三、初四（1/24、1/25）則是這波寒流最為寒冷的時候，中部以北及東北部僅有8至10度，南部及花東下探11度；初五（1/26）白天氣溫回升，桃園以北及東半部有局部降雨，新竹以南有望撥雲見日。

氣象局預估，初七至初九（1/28、1/30）還有一波大陸冷氣團南下，會讓雙北、東半部氣溫再次下降，但桃園以南多半是多雲到晴，氣象局提醒，依目前觀測數值來看，後期冷空氣強度仍有調整的空間，詳細情況有待觀察。